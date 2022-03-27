Усі на планеті мають знати, що робить Росія - Зеленський

Щоб відповідальність за злочини проти українського народу була невідворотною й максимально жорсткою.
Президент України Володимир Зеленський наголосив, що усі на планеті мають знати, що робить Росія.
Фото зруйнованих українських міст він опублікував у себе в Telegram.
"Щоб відповідальність за злочини проти українського народу стала для російських військових невідворотною й максимально жорсткою", - написав він.
Нагадаємо, Зеленський заявив, що Росія сама робить все для того, щоб на території нашої держави відбулася дерусифікація. І це ще один прояв згубної політики РФ.
Читайте також: