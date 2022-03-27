На війні загинув львівський телеоператор Юрій Олійник

Він працював на “24 каналі” і порталі ZAXID.NET.

На сході країни загинув 39-річний львівський телеоператор і фотограф, працівник “24 каналу” і сайту ZAXID.NET Юрій Олійник.

Про це повідомила редакція ZAXID.NET.

Зазначається, що медійник загинув 23 березня на сході країни. Олійник був бійцем однієї з бригад Збройних сил України, які виконували завдання в зоні бойових дій. Воювати пішов від перших днів повномасштабного вторгнення Російської Федерації.

Юрій Олійник. був ветераном АТО, воював на Донбасі у 2014-2015 році. Після повернення працював телеоператором у львівській редакції “24 каналу”.

Нагадаємо, 13 березня під обстрілами російських військ в Ірпені Київської області загинув 51-річний американський журналіст Брент Рено, який мав із собою посвідчення кореспондента The New York Times. У виданні повідомили, що він не мав їхньої акредитації. Пізніше стало відомо, що Брент працював на видання Time. Зокрема, останніми тижнями він займався проєктом про глобальну кризу біженців.

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