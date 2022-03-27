На войне погиб львовский телеоператор Юрий Олийнык

Он работал на "24 канале" и портале ZAXID.NET.

На востоке страны погиб 39-летний львовский телеоператор и фотограф, работник "24 канала" и сайта ZAXID.NET Юрий Олийнык.

Об этом сообщила редакция ZAXID.NET.

Отмечается, что медийщик погиб 23 марта на востоке страны. Олийнык был бойцом одной из бригад Вооруженных сил Украины, выполнявших задания в зоне боевых действий. Воевать ушел с первых дней полномасштабного вторжения Российской Федерации.

Юрий Олийнык был ветераном АТО, воевал на Донбассе в 2014-2015 годах. После возвращения работал телеоператором во львовской редакции "24 канала".

Напомним, 13 марта под обстрелами российских войск в Ирпене Киевской области погиб 51-летний американский журналист Брент Рено, который имел с собой удостоверение корреспондента The New York Times. В издании сообщили, что у него не было их аккредитации. Позже стало известно, что Брент работал на издание Time. В частности, в последние недели он занимался проектом о глобальном кризисе беженцев.

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