Категория
Война
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In english

Николаев впервые за долгое время не обстреливали оккупанты: как живет мирный город

Дата публикации
Просмотры
2178
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Николаев впервые за долгое время не обстреливали оккупанты: как живет мирный город

Думская

В городе заметно увеличилось количество прогуливающихся местных жителей.

Николаев впервые за длительный период сутки не обстреливали оккупанты. В город постепенно стали выходить люди.

Об этом пишет "Думская".

Так, в городе начали оживать торговые точки, на полках в магазинах появились товары. На выходных даже начали свободно продавать алкогольные напитки, однако на количество нетрезвых людей на улице это не повлияло. 

В городе заметно увеличилось количество прогуливающихся местных жителей.

©

Читайте также:

Во Франции, Британии и Чехии прошли акции протеста против российской агрессии

Во Франции, Британии и Чехии прошли акции протеста против российской агрессии
Следующая публикация