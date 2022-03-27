Николаев впервые за долгое время не обстреливали оккупанты: как живет мирный город

В городе заметно увеличилось количество прогуливающихся местных жителей.
Николаев впервые за длительный период сутки не обстреливали оккупанты. В город постепенно стали выходить люди.
Об этом пишет "Думская".
Так, в городе начали оживать торговые точки, на полках в магазинах появились товары. На выходных даже начали свободно продавать алкогольные напитки, однако на количество нетрезвых людей на улице это не повлияло.
В городе заметно увеличилось количество прогуливающихся местных жителей.
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