"Динамо" оголосило дату і місце проведення матчу в Юнацькій лізі УЄФА

"Динамо" оголосило дату і місце проведення матчу в Юнацькій лізі УЄФА

Поєдинок турніру зіграє на нейтральному полі.

"Динамо" U-19 розпочало у Румунії підготовку до матчу 1/8 фіналу Юнацької Ліги УЄФА проти однолітків з лісабонського "Спортингу".

Поєдинок мав відбутися в Україні, але через повномасштабне російське вторгнення УЄФА запропонував організувати зустріч на нейтральному полі.

Як повідомляє офіційний сайт "біло-синіх", матч "Динамо" – "Спортинг" буде зіграний у четвер, 7 квітня. Гра відбудеться на стадіоні бухарестського Рапіда.

У разі успіху у протистоянні зі "Спортингом" кияни змагатимуться за вихід до півфіналу Юнацької ліги УЄФА з "Бенфікою".

Матч зі "Спортингом" київський клуб мав провести в Києві ще 2 березня. Через вторгнення Росії він був перенесений на 9 березня, але так і не був зіграний.

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