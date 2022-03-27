"Динамо" оголосило дату і місце проведення матчу в Юнацькій лізі УЄФА

Поєдинок турніру зіграє на нейтральному полі.
"Динамо" U-19 розпочало у Румунії підготовку до матчу 1/8 фіналу Юнацької Ліги УЄФА проти однолітків з лісабонського "Спортингу".
Поєдинок мав відбутися в Україні, але через повномасштабне російське вторгнення УЄФА запропонував організувати зустріч на нейтральному полі.
Як повідомляє офіційний сайт "біло-синіх", матч "Динамо" – "Спортинг" буде зіграний у четвер, 7 квітня. Гра відбудеться на стадіоні бухарестського Рапіда.
У разі успіху у протистоянні зі "Спортингом" кияни змагатимуться за вихід до півфіналу Юнацької ліги УЄФА з "Бенфікою".
Матч зі "Спортингом" київський клуб мав провести в Києві ще 2 березня. Через вторгнення Росії він був перенесений на 9 березня, але так і не був зіграний.
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