Мінкультури відкрило благодійний рахунок для підтримки культури та медіа в Україні

Мінкультури відкрило благодійний рахунок для підтримки культури та медіа в Україні

Кошти будуть направлені на охорону, евакуацію, захист і збереження культурних цінностей.

Міністерство культури та інформаційної політики відкрило мультивалютний благодійний рахунок для підтримки культури та медіа в Україні.

Благодійний рахунок за дорученням міністра Олександра Ткаченка вже відкрито Державним агентством України з питань мистецтв та мистецької освіти.

Про це повідомляє пресслужба міністерства.

Кошти будуть направлені на охорону, евакуацію, оцифрування, захист і збереження культурних цінностей, підтримку діяльності закладів культури та мистецтва, креативних індустрій, телебачення та радіомовлення, що постраждали, були пошкоджені чи зруйновані внаслідок бойових дій під час збройної агресії проти України.

"Під час окупації саме культура однією з перших піддається тотальній нарузі зі сторони загарбників. росія зараз намагається знищити українську культуру як явище і підмінити її власними «цінностями». Не вийде! Кошти акумульовані на благодійному рахунку, стануть надійним плацдармом для захисту української культури і її блискавичного відродження після перемоги над окупантами", – заявив міністр культури та інформаційної політики.

З інформацією про рахунок можна ознайомитись за посиланням.

Нагадаємо, Мінкультури створило сайт, де українці можуть поділитися своїми переживаннями про війну.

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