В Україні без електроенергії опинились понад 1300 сіл та міст

В Україні без електроенергії опинились понад 1300 сіл та міст

Надзвичайни розповіли, як минула доба в Україні.

Станом на ранок 24 березня в Україні знеструмлено 1302 населені пункти із них частково 33.

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Про це поінформувала пресслужба ДСНС України.

"Для забезпечення аварійного електроживлення об’єктів соціальної сфери залучено 6 генераторів, з них 3 для забезпечення електроенергією лікарень", - йдеться у повідомленні.

Також в ДСНС додали, що впродовж доби їхні співробітники здійснили 1703 виїзди, зокрема, 411 виїздів на ліквідацію наслідків обстрілів російськими військами населених пунктів та об’єктів цивільної інфраструктури. Так надзвичайники врятували 16 осіб, ліквідували понад 1140 пожеж, зокрема 145 пожеж, що виникли внаслідок бойових дій.

Окрім цього піротехніки ДСНС знешкодили 447 вибухонебезпечних предметів, зокрема одну авіаційну бомбу та обстежили територію площею понад 270 га.

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