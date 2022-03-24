В Украине без электроэнергии остались более 1300 сел и городов

В Украине без электроэнергии остались более 1300 сел и городов

Чрезвычайные рассказали, как прошли сутки в Украине.

По состоянию на утро 24 марта в Украине обесточены 1302 населенных пункта из них частично 33.

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Об этом сообщила прессслужба ГСЧС Украины.

"Для обеспечения аварийного электропитания объектов социальной сферы задействовано 6 генераторов, из них 3 для обеспечения электроэнергией больниц", — говорится в сообщении.

Также в ГСЧС добавили, что за сутки их сотрудники совершили 1703 выезда, в частности, 411 выездов на ликвидацию последствий обстрелов российскими войсками населенных пунктов и объектов гражданской инфраструктуры. Так чрезвычайники спасли 16 человек, ликвидировали более 1140 пожаров, в том числе 145 пожаров, возникших в результате боевых действий.

Пиротехники ГСЧС обезвредили 447 взрывоопасных предметов, в том числе одну авиационную бомбу и обследовали территорию площадью более 270 га.

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