Троє підлітків знайшли вибухонебезпечний предмет і гралися з ним допоки він не здетонував.

У Запорізькій області троє дітей підірвалися на боєприпасі. Їх ушпиталили до лікарні.

Про це повідомляє пресслужба Запорізької ОДА.

Трагічний випадок стався у селі Обільне Мелітопольського району. Троє підлітків знайшли небезпечний предмет (ймовірно міна або вибухонебезпечний боєприпас) і гралися з ним допоки він не здетонував.

Підлітків 13, 14 та 15 років госпіталізували до Мелітопольської лікарні. Одна дитина перебуває у реанімації у важкому стані.

В ЗОДА нагадали жителям регіонів про те, що ворог може використовувати заміновані предмети. Також на полях бою залишилися снаряди, які не розірвалися і вони теж можуть становити небезпеку.

"Шановні батьки та опікуни! Поясніть дитині, що небезпечною може бути будь-яка знахідка. Як би не було цікаво, її не можна підбирати, адже шкода для здоров’я і навіть життя дуже серйозна", - звернулися в ОДА до батьків дітей.

Нагадаємо, що Збройні сили України вночі 23 березня вдев'яте вдарили по аеропорту в Чорнобаївці на Херсонщині, де російські окупанти зберігають свою військову техніку.