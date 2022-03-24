"Кремлівська пропагандистська машина зачищає всіх": Клімкін прокоментував зникнення Шойгу

Ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін прокоментував зникнення з публічного простору головних силовиків Росії, зокрема міністра оборони Сергія Шойгу.

За словами Клімкіна, в оточенні президента РФ Володимира Путіна виникли суперечки і навіть конфлікти, однак поспішати радіти ще рано. Кремлівська пропагандистська машина працює та "зачищає" всіх.

Про це Клімкін 23 березня заявив в ефірі "Радіо НВ".

"Я думаю, що точно є проблема в Путінському оточенні, є внутрішні суперечки. Можливо навіть конфлікти. Ми знаємо це зі своїх джерел. Але, на жаль, маємо не поспішати радіти цьому, оскільки є також кремлівська пропагандистська машина, вона зачищає всіх", - сказав Клімкін.

Він пояснив, що в російському публічному просторі час від часу з'являються пресссекретар Путіна Володимир Пєсков та міністр закордонних справ Сергій Лавров.

"Але всіх інших зачистили, замкнули, виключили. Тобто машина абсолютно контрольована. На російському телебаченні вже наступна стадія маразму, оскільки вони там активно качають тему нападу на НАТО, нападу на Польщу, нападу на Балтійські держави", - зазначив ексочільник МЗС.

Він нагадав, що Росія погрожує всім застосуванням зброї масового знищення, включаючи ядерної. Клімкін вважає, що це свідома версія від Кремля, як працювати пропагандистській машині.

"Усіх зачистили і працюють тільки ті, кому реально довіряють або ті, хто як ляльки або роботи відтворюють лінію Кремля", - додав Клімкін.

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