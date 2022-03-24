Центр Харкова обстріляли з Чорного моря ракетами "Калібр" — очільник ОВА

Найкритичнішою точкою в Харківської області залишається місто Ізюм.
Російські окупанти 23 березня із Чорного моря обстріляли центр Харкова, застосувавши ракети "Калібр".
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов в ефірі телемарафону.
"У нас центр Харкова вчора вночі піддавався обстрілам із застосуванням ракети типу "Калібр", які були випущені із кораблів Чорноморського флоту РФ. Тобто і звідти до нас уже прилітає", — зазначив Синєгубов.
За його словами, обстріли міста вже стали звичними для жителів Харкова.
"44 обстріли з артилерії, танками, мінометами тощо і 140 разів нас обстрілювали з реактивних систем залпового вогню. Тобто, це ми називаємо вже ситуацією стабільною", — каже очільник Харківської ОВА.
Синєгубов зазначає, що найкритичнішою точкою в Харківської області залишається місто Ізюм. Напередодні також постраждало місто Балаклія, а вже зранку 24 березня окупанти завдали удари і по місту Золочів.
"Ми стежимо за цим і, звичайно, що намагаємося довести гуманітарну допомогу до цих населених пунктів, хоча це і залишається досить складно задачею, оскільки ворог нам не дає і не погоджує, відповідно, зелених коридорів для доставки", — додав Синєгубов.
Нагадаємо, міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що у Харкові окупанти зруйнували 1143 об’єктів інфраструктури, з яких 998 житлових будинків.
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