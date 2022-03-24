Центр Харькова обстреляли из Черного моря ракетами "Калибр" — глава ОВА

Самой критической точкой в Харьковской области остается Изюм.

Российские оккупанты 23 марта из Черного моря обстреляли центр Харькова, применив ракеты "Калибр".

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в эфире телемарафона.

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"У нас центр Харькова вчера ночью подвергался обстрелам с применением ракеты типа "Калибр", выпущенных с кораблей Черноморского флота РФ. То есть и оттуда к нам уже прилетает", — отметил Синегубов.

По его словам, обстрелы города уже стали привычными для жителей Харькова.

"44 обстрела из артиллерии, танками, минометами и т.д. и 140 раз нас обстреливали из реактивных систем залпового огня. То есть, это мы называем уже ситуацией стабильной", — говорит глава Харьковской ОВА.

Синегубов отмечает, что критической точкой в Харьковской области остается город Изюм. Накануне также пострадал город Балаклея, а уже утром 24 марта оккупанты нанесли удары и по городу Золочев.

"Мы следим за этим и, конечно, что пытаемся довести гуманитарную помощь до этих населенных пунктов, хотя это и остается достаточно сложной задачей, поскольку враг нам не дает и не согласовывает, соответственно, зеленых коридоров для доставки", — добавил Синегубов.

Напомним, городской голова Харькова Игорь Терехов сообщил, что в Харькове оккупанты разрушили 1143 объекта инфраструктуры, из которых 998 жилых домов.

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