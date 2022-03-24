Save Ukraine — #StopWar: відбудеться глобальний концерт-марафон на підтримку України

Україна протягом місяця бореться проти зухвалої повномаштабної агресії РФ. Усі ці дні українська армія та народ мужньо чинили опір та повністю зламали плани ворога.
У неділю, 27 березня, о 18:30 за київським часом (17:30 за центрально-європейським часом) на базі польського телеканалу TVP розпочнеться міжнародний благодійний концерт-марафон на підтримку України Save Ukraine — #StopWar. Більше подробиць на saveukraine.1plus1.ua
Організатори хочуть привернути увагу світової спільноти до гуманітарних проблем в Україні, які спровокували військові дії Росії. Ключові меседжі проєкту — #StopWarInUkraine, #stoprussia, #NoFlyZoneUA, #CloseTheSky, #StandWithUkraine.
Сьогодні наша держава, армія, суспільство взяли на себе удар усього арсеналу російської воєнної машини. Світ стоїть пліч-о-пліч з нами, українцями. Зокрема, запроваджено безпрецедентні санкції проти окупанта, фінансова підтримка, військова та гуманітарна допомога.
Двогодинний марафон будуть транслювати телеканали близько 20 країн Європи та світу, а також стрімінгові платформи та соцмережі, — музиканти, митці, громадські активісти, лідери думок, актори, художники, спортсмени, волонтери з усієї планети. До, під час та після трансляції відбуватиметься збір коштів на вирішення найбільших гуманітарних проблем. Кошти будуть надходити на офіційні рахунки в НБУ Міністерства соціальної політики України. Згодом їх скерують на продовольчі потреби, одяг, взуття, облаштування місць розміщення біженців, надання ліків та медичних препаратів, одноразові грошові допомоги тощо.
В Україні телемарафон показуватимуть 1+1, ICTV, СТБ, 2+2, Україна, Інтер, Рада, UA: ПЕРШИЙ, додатково — канали ТЕТ, Новий, М1, НТН та К1, а також платформи Київстар ТБ, 1+1 video, YouTV, MEGOGO, Oll.tv, Sweet.tv, Volia. Глядачі зможуть увімкнути трансляцію на YouTube-каналі 1+1 та на міжнародних версіях телеканалів, зокрема 1+1 International, ICTV Ukraine, Інтер+, Україна 24 тощо.
Ведучі заходу — українці Тімур Мірошниченко і Маша Єфросиніна.
Серед запрошених гостей, які попередньо звертатимуться до багатомільйонної аудиторії, — Imagine Dragons, Nothing But Thieves, Fatboy Slim, Brainstorm, артисти Craig David, переможці «Євробачення» Salvador Sobral та Netta й інші. Також до телемарафону доєднаються українські виконавці, серед яких Даха Браха, Руслана, THE HARDKISS, Jamala, Go_A, MONATIK, Alyona Alyona та інші.
У багатьох містах світу будуть організовані фан-зони для перегляду телемарафону.
Телемарафон Save Ukraine — #StopWar реалізується 1+1 media, командою фестивалю Atlas, Суспільне і за підтримки національного мобільного оператора Київстар, Міністерства культури та інформаційної політики, Міністерства закордонних справ, а також Міністерства соціальної політики. Ідейними натхненниками проєкту є фестиваль Atlas та Київстар.
Графічний символ телемарафону – соняшник, створений українським художником Даніелем Скрипником. Така колаборація дозволить достукатися до ще більшої аудиторії, оскільки роботами Даніеля захоплюються у багатьох країнах світу.
Реквізити для фінансової підтримки вирішення гуманітарних проблем в Україні:
UA
Банк: Національний банк України
МФО 300001
Рахунок № UA823000010000032302338301027
код ЄДРПОУ 37567866
Отримувач: Міністерство соціальної політики України
EUR
BENEFICIARY: Ministry of Social Policy of Ukraine
IBAN DE85500000000050002137
PURPOSE OF PAYMENT: for ac 32302338301027
BENEFICIARY BANK NAME: DEUTSCHE BUNDESBANK, Frankfurt
BENEFICIARY BANK BIC: MARKDEFF
BENEFICIARY BANK ADDRESS: Wilhelm-Epstein-Strasse 14, 60431 Frankfurt Am Main, Germany
USD
BENEFICIARY: Ministry of Social Policy of Ukraine
BENEFICIARY BIC: NBUA UA UX
BENEFICIARY ADDRESS: 9 Instytutska St, Kyiv, 01601, Ukraine
ACCOUNT NUMBER: 400807238
BENEFICIARY BANK NAME: JP MORGAN CHASE BANK, New York
BENEFICIARY BANK BIC: CHASUS33
ABA 0210 0002 1
BENEFICIARY BANK ADDRESS: 383 Madison Avenue, New York, NY 10017, USA
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GBP
BENEFICIARY/RECIPIENT NAME: Ministry of Social Policy of Ukraine
ACCOUNT NUMBER: 80033041
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BENEFICIARY BANK NAME: JP MORGAN CHASE BANK NA, London
BENEFICIARY BANK BIC: CHASGB2L
SORT CODE: 60-92-42
BENEFICIARY BANK ADDRESS: 125 London Wall, London EC2Y 5AJ, UK
REFERENCE FOR CREDITING ACCOUNT: 32302338301027
JPY
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BENEFICIARY BIC: NBUA UA UX
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BENEFICIARY BANK BIC: BOTK JP JT
BENEFICIARY BANK ADDRESS: 1-2-3, Nihombashi HONGOKU-CHO, Chuo-ku, Tokyo 1003 -0021 Japan
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