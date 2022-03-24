У Миколаєві криміналітет включився в допомогу місту і ЗСУ

Люди з сумнівним минулим співпрацюють з владою та допомагають місту ресурсами.

У Миколаєві "криміналітет" співпрацює з владою та допомагає Україні.

Про це в інтерв'ю "Главкому" розповів мер Миколаєва Олександр Сенкевич.

За словами міського голови, ставка Росії у війні проти України на місцевий кримінальний авторитет, зокрема у Миколаєві, не спрацьовує.



"Сьогодні всі ці елементи або, як я їх називаю, бізнесмени з сумнівним минулим, співпрацюють з міською та обласною владою. Допомагають ресурсами, людьми. Вони вже засвітились у допомозі Україні, а ніяк не РФ. Вони просто побачили, що сьогодні відбувається в інших містах. Тому це абсолютно нормально, що ці люди сьогодні не перефарбовуються, а допомагають миколаївцям. Насправді, коли президент приїжджав і казав, що "Миколаїв – бандитське місто", то вплив кримінальних авторитетів на життя міста було явно перебільшено", - сказав Сенкевич.

Нагадаємо, що авто кримінального авторитета врятувало життя чотирьох КОРДівців під Києвом. Якби вони були на звичайній машині, а не на броньовику кримінального авторитета, то всі четверо гарантовано загинули б.