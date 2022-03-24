В Николаеве криминалитет включился в помощь городу и ВСУ

Люди с сомнительным прошлым сотрудничают с властью и помогают городу ресурсами.

В Николаеве "криминалитет" сотрудничает с властью и помогает Украине.

Об этом в интервью "Главкому" рассказал мэр Николаева Александр Сенкевич.

По словам городского головы, ставка России в войне против Украины на местный уголовный авторитет, в частности, в Николаеве, не срабатывает.



"Сегодня все эти элементы или, как я их называю, бизнесмены с сомнительным прошлым, сотрудничают с городскими и областными властями. Помогают ресурсами, людьми. Они уже засветились в помощи Украине, а никак не РФ. Они просто увидели, что сегодня происходит у других городах.Поэтому это абсолютно нормально, что эти люди сегодня не перекрашиваются, а помогают николаевцам. На самом деле, когда президент приезжал и говорил, что "Николаев – бандитский город", то влияние криминальных авторитетов на жизнь города было явно преувеличено", — сказал Сенкевич.

Напомним, что автомобиль криминального авторитета спас жизнь четырех КОРДовцев под Киевом. Будь они на обычной машине, а не на броневике криминального авторитета, то все четверо гарантированно погибли бы.