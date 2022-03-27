В доме Усика под Киевом поселились российские оккупанты

На территории двора украинского чемпиона захватчики разместили военную технику.
Дом чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Александра Усика в Ворзеле возле Киева захватили российские оккупанты.
Об этом на своей странице в Instagram сообщила супруга украинского боксера Екатерина.
"Суки, пусть поживут, скоро их уничтожим. Поживите в моем доме! Недолго вам осталось! Дон, дон, дон", — написала Екатерина Усик на новость о том, что в их доме поселились российские захватчики, а на территории разместили танки и БТРы.
Напомним, что сейчас Усик готовится к реваншу с британским эксчемпионом Энтони Джошуа.
Читайте также:
Непобедимый украинский боксер нокаутировал "Ахиллеса" и собрал средства для родины
"Украина бьется за всех нас": легионер "Кривбасса" принял участие в антивоенном митинге (фото)
"Мы из-за вас потеряли все": голкипер сборной Украины ответил спортсменам страны-агрессорки, которые жалуются на санкции