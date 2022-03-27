В доме Усика под Киевом поселились российские оккупанты

В доме Усика под Киевом поселились российские оккупанты

На территории двора украинского чемпиона захватчики разместили военную технику.

Дом чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Александра Усика в Ворзеле возле Киева захватили российские оккупанты.

Об этом на своей странице в Instagram сообщила супруга украинского боксера Екатерина.

instagram.com/usykkate1/

"Суки, пусть поживут, скоро их уничтожим. Поживите в моем доме! Недолго вам осталось! Дон, дон, дон", — написала Екатерина Усик на новость о том, что в их доме поселились российские захватчики, а на территории разместили танки и БТРы.

Напомним, что сейчас Усик готовится к реваншу с британским эксчемпионом Энтони Джошуа.

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