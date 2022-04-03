В бою на Луганщине погиб писатель Юрий Руф

В бою на Луганщине погиб писатель Юрий Руф

У мужчины осталось двое детей.

В Луганской области погиб украинский поэт, писатель, ученый, общественный деятель Юрий Руф.

Об этом сообщил участник Добровольческого движения ОУН Антон Петривский.

Также читайте Погиб известный документалист и фотограф Макс Левин

"Погиб Юрий Руф в боях за Украину. Как воин... Он был поэтом, который воспевал украинские победы. Он сам стал частью украинской победы", — сказал Петровский.

Кто такой Юрий Руф

Юрий Руф родился в 1980 году в Тернопольской области. Юрий начал писать стихи в 14 лет. В 2015 году основал литературный проект "Дух Нации". Он был неизменным ведущим фестиваля "Холодный Яр".

Среди его публикаций – “Багряная лирика” (2012), “Время Революции” (2014), “На рубеже эпох” (2015). Поэзия Юрия была включена в украинские современные поэтические сборники "Голос крови" (2013) и "Эхо свинцовых громовиц" (2015).

У писателя остались жена и жена и две дочери.

Ранее стало известно, что украинский писатель и поэт Сергей Жадан попал под обстрел.

Как сообщалось, лидер группы "Бумбокс" Андрей Хливнюк, с началом войны вступивший в терроборону, попал под минометный обстрел.

Читайте также: