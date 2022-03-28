Сергей Жадан попал под обстрел российской армии

По словам поэта, никто не пострадал.

Украинский писатель и поэт Сергей Жадан попал под обстрел армии страны-оккупантаРоссии.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook 28 марта.

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"Немножко попали под обстрел. Все живы, все здоровы. Четыре прихода, ракеты, скорее всего. Мужики идут по улице, лениво попивая пивко (где только взяли?), даже не оглядываются на взрывы, хотя упало совсем рядом. Берегите себя, дорогие братья и сестры", — написал писатель.

Вероятно, под обстрел армии захватчиков Жадан попал в Харькове.

"Всем доброе утро из украинского Харькова. Накупили машину ножников для наших пацанов. Миша машет чеком, но на него никто не обращает внимания (на чек в смысле). В Харькове солнечно и весенне. Над городом развеваются наши флаги", — написал он утром в понедельник 28 марта.

В город он вместе с волонтерами приехал с гуманитарной помощью. В частности, привезли медицинские препараты, среди которых инсулин.

Как сообщалось, лидер группы "Бумбокс" Андрей Хливнюк, с началом войны вступивший в терроборону, попал под минометный обстрел. На фото в Сети видно, что он получил ранение в лицо. К счастью, жизни певцу ничего не угрожает.

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