Сергій Жадан потрапив під обстріл російської армії

За словами поета, ніхто не постраждав.

Український письменник і поет Сергій Жадан потрапив під обстріл армії країни-акупантки Росії.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook 28 березня.

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"Трішки попали під обстріл. Всі живі, всі здорові. Чотири приходи, ракети, скоріше за все. Мужики йдуть вулицею, ліниво попиваючи пивце (де лише взяли?), навіть не озираються на вибухи, хоча впало зовсім поруч. Бережіть себе, дорогі брати і сестри", - написав письменник.

Ймовірно, під обстріл армії загарбників Жадан потрапив у Харкові.

"Всім доброго ранку з українського Харкова. Накупили машину ніштяків для наших пацанів. Міша махає чеком, але на нього ніхто не звертає уваги (на чек у сенсі). У Харкові сонячно й весняно. Над містом майорять наші прапори", - написав він вранці понеділка 28 березня.

До місті він разом з волонтерами приїхав з гуманітарною допомогою. Зокрема, привіз медичні препарати, серед яких інсулін.

Як повідомлялося, лідер гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк, який з початком війни вступив до тероборони, потрапив під мінометний обстріл. На фото в Мережі видно, що він отримав поранення в обличчя. На щастя, життю співака нічого не загрожує.

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