Не сидить, склавши лапи: мегапопулярний інстаграм-кіт Степан з Харкова "зібрав" кошти для тварин України

Підписники кота зібрали 10 тисяч доларів.

Кіт Степан із Харкова, який став зіркою Мережі через вираз своєї мордочки, зібрав кошти для притулку для тварин та зоопарку Миколаєва.

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Про це повідомляється на сторінці Степана в інстаграм.

Завдяки підписникам, коту Степану, який змушений був виїхати з України через російську агресію до Франції, вдалося зібрати понад 10 тисяч доларів. Гроші передадуть зоозахисним організаціям в Україні та Миколаївському зоопарку.

Нагадаємо, що за долю популярного українського кота Степана з Харкова, який прославився завдяки своєму сумному вигляду з коктейлями, переживало чимало людей навіть за кордоном. Протягом двох тижнів Степан "не виходив" на зв'язок з шанувальниками, тож за тварину почали переживати, чи не трапилося з нею біди. Але незабаром на сторінці кота Степана в Instagram з'явилася інформація, що він живий та здоровий і наразі перебуває у Франції.