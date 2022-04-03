Войска РФ обстреляли село на Днепропетровщине

Пострадавших в результате обстрелов нет.

Российские оккупанты обстреляли из системы залпового огня кассетными боеприпасами одно из сел Апостольской громады на Днепропетровщине.

Об этом сообщил глава города Апостолова Андрей Оса в Facebook.

"Попаданий в жилые дома, к счастью, нет. Пострадавших нет", – написал он.

На местах падения снарядов работают полиция и сотрудники ГСЧС.

Он призвал жителей не приближаться к боеприпасам и не трогать их.

"Среди рассыпанных кассетных мин могут быть неразорванные", — подчеркнул он.

Напомним, оккупанты третий раз за неделю обстреляли один из домов в центре Северодонецка.

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