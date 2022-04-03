Війська РФ обстріляли село на Дніпропетровщині

Постраждалих в результаті обстрілів немає.
Російські окупанти обстріляли з системи залпового вогню касетними боєприпасами одне з сіл Апостольської громади, що на Дніпропетровщині.
Про це повідомив голова міста Апостолова Андрій Оса у Facebook.
"Потраплянь у житлові будинки, на щастя, немає. Постраждалих немає", - написав він.
На місцях падіння снарядів працюють поліція та співробітники ДСНС.
Він закликав мешканців не наближатися до боєприпасів та не чіпати їх.
"Серед розсипаних касетних мін можуть бути нерозірвані", - наголосив він.
Нагадаємо, окупанти втретє за тиждень обстріляли один із будинків в центрі Сєвєродонецька.
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