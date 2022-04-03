Війська РФ обстріляли село на Дніпропетровщині

Постраждалих в результаті обстрілів немає.

Російські окупанти обстріляли з системи залпового вогню касетними боєприпасами одне з сіл Апостольської громади, що на Дніпропетровщині.

Про це повідомив голова міста Апостолова Андрій Оса у Facebook.

"Потраплянь у житлові будинки, на щастя, немає. Постраждалих немає", - написав він.

На місцях падіння снарядів працюють поліція та співробітники ДСНС.

Він закликав мешканців не наближатися до боєприпасів та не чіпати їх.

"Серед розсипаних касетних мін можуть бути нерозірвані", - наголосив він.

Нагадаємо, окупанти втретє за тиждень обстріляли один із будинків в центрі Сєвєродонецька.

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