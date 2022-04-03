У бою на Луганщині загинув письменник Юрій Руф

У чоловіка залишилося двоє дітей.
У Луганській області загинув український поет, письменник, вчений, громадський діяч Юрій Руф.
Про це повідомив учасник Добровольчого руху ОУН Антон Петрівський.
"Загинув Юрій Руф в боях за Україну. Як воїн ... Він був поетом, який оспівував українські звитяги. Він сам став частиною української звитяги", – сказав Петрівський.
Хто такий Юрій Руф
Юрій Руф народився 1980 року в Тернопільській області. Юрій почав писати вірші у 14 років. 2015 року заснував літературний проєкт "Дух Нації". Він був незмінним ведучим фестивалю "Холодний Яр".
Серед його публікацій – “Багряна лірика” (2012), “Час Революції” (2014), “На зламі епох” (2015). Поезію Юрія було включено до українських сучасних поетичних збірок “Голос крові” (2013) і “Відлуння свинцевих громовиць” (2015).
У письменника залишилися дружина і дружина і дві доньки.
Раніше стало відомо, що український письменник і поет Сергій Жадан потрапив під обстріл.
Як повідомлялося, лідер гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк, який з початком війни вступив до тероборони, потрапив під мінометний обстріл.