У бою на Луганщині загинув письменник Юрій Руф

У бою на Луганщині загинув письменник Юрій Руф

У чоловіка залишилося двоє дітей.

У Луганській області загинув український поет, письменник, вчений, громадський діяч Юрій Руф.

Про це повідомив учасник Добровольчого руху ОУН Антон Петрівський.

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"Загинув Юрій Руф в боях за Україну. Як воїн ... Він був поетом, який оспівував українські звитяги. Він сам став частиною української звитяги", – сказав Петрівський.

Хто такий Юрій Руф

Юрій Руф народився 1980 року в Тернопільській області. Юрій почав писати вірші у 14 років. 2015 року заснував літературний проєкт "Дух Нації". Він був незмінним ведучим фестивалю "Холодний Яр".

Серед його публікацій – “Багряна лірика” (2012), “Час Революції” (2014), “На зламі епох” (2015). Поезію Юрія було включено до українських сучасних поетичних збірок “Голос крові” (2013) і “Відлуння свинцевих громовиць” (2015).

У письменника залишилися дружина і дружина і дві доньки.

Раніше стало відомо, що український письменник і поет Сергій Жадан потрапив під обстріл.

Як повідомлялося, лідер гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк, який з початком війни вступив до тероборони, потрапив під мінометний обстріл.

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