Как оформить ребенка в детский сад в Германии: важные правила

Как оформить ребенка в детский сад в Германии: важные правила

Как оформить ребенка в детский сад в Германии – читайте в материале ТСН.ua.

В Германию за месяц войны России против Украины эмигрировало около 300 тысяч украинских переселенцев. Большинство из них переехали в страну с детьми. Именно поэтому немецкая общественная организация ABLE eV рассказала в своем Instagram, как правильно оформить ребенка в местный детский сад и сэкономить на оплате.

Виды детских садов в Германии и как туда оформить ребенка?

В Германии существует три основных вида детских садов:

муниципальные (kommunale kita);

садики от работодателя (betriebliche kita);

частные (private kita).

В Германии нельзя просто оформить ребенка в любой понравившийся вам сад. Существует определенное правило: здание должно находиться не более чем в 5 км от места вашего проживания, а если ребенку нужно использовать общественный транспорт, чтобы добраться до детского сада, то на это должно тратиться не более 30 минут.

Чтобы оформить ребенка, следует посетить ближайший детский сад, записаться на консультацию и подать документы. Если вам нужна дополнительная помощь, лучше остановиться на муниципальном детском саду – тогда вам помогут оформить и подать документы в Управлении по делам детей и молодежи.

Также при оформлении ребенка в детский сад в Германии важную роль играет его возраст. Для распределения детей на группы используются следующие возрастные категории:

дети до трех лет – в ясли (kinderkrippe);

дети от 3 до 7 лет – в детский сад (kindergarten);

учащиеся младших классов – уход за детьми после школы (kinderhort).

Список документов, необходимых для оформления ребенка в немецкий детский сад

Для оформления ребенка в любой детский сад в Германии обязательно нужно подать только один документ :

Справка (медицинская книга) с информацией обо всех необходимых обследованиях и картах прививок.

Стоимость детского сада в Германии зависит от многих факторов :

сколько часов ребенок ежедневно находится в детском саду;

доход семьи – высокие доходы родителей означают, что придется платить больше;

если с ребенком в саду будут оформлены его братья или сестры, стоимость оплаты уменьшается.

Все это обсуждается в ходе консультации. Но даже если место будет безвозмездным, вам все равно придется платить за питание.

Можно ли оформить ребенка бесплатно, если нет денег?

Да конечно. Но для этого нужно в Управление делами детей и молодежи подать заявление на получение ваучера на дневной уход за ребенком (Kita-Gutschein). Найти бланк заявления можно на их сайте или в офисе.

Заявление подается вместе с документами:

сумма доходов семьи – справка из центра занятости или расчетные письма о сумме заработной платы;

оценка стоимости услуг детского сада;

письмо-подтверждение от германского садика.

Если заявление и документы будут отвечать всем требованиям, Управление делами детей и молодежи выделит средства, которые пойдут на оформление ребенка в детский сад. За более подробной информацией и помощью можно обратиться в Службу молодежной миграции в регионе или позвонить по телефону 0800 111 0550.