Нові правила для депозитів під час війни / pixabay.com

Нові правила для депозитів під час війни: що змінилося

Нові правила для депозитів під час війни: що змінилося

Читайте в матеріалі ТСН.ua про нові правила повернення депозитів під час дії воєнного стану.

В Національному банку України розповіли, що в Україні під час війни змінюються правила повернення вкладів та банківських депозитів ФОП та фізичним особам. На що можуть розраховувати українці?

Якщо фізична особа чи ФОП зробила внесок в будь-який платоспроможний банк на території України, можна розраховувати на повернення коштів зі 100% гарантією навіть під час дії воєнного стану. Як наголошують в повідомленні, 100% повернення також стосується і нарахованих відсотків.

Варто звернути увагу, що дія закону не поширюється на тих вкладників, які зробили внески в банки, що знаходяться на стадії ліквідації.

Також важлива інформація - якщо внесок був зроблений в іноземній валюті, депозити вам повернуть в гривнях за актуальним на сьогоднішній день курсом Національного банку. Проте отримати депозит під час дії воєнного стану можна буде лише в тому випадку, якщо банк закриється.

Після завершення воєнного стану гарантована сума за вкладами буде становити 600 тисяч гривень.