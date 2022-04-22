Саша Бо вдруге виходить заміж

Коханий блогерки освідчився їй відносно давно, та Саша не наважувалась розповідати про це.

Українська блогерка-мільйонниця Саша Бо оголосила, що вдруге виходить заміж.

Обранцем знаменитості став її колишній одногрупник Платон Тарнавський. Коханий блогерки освідчився їй відносно давно, та вона не наважувалась про це розповісти, адже у країні зараз йде війна.

Саша Бо виходить заміж / instagram.com/sashaabo

"Часом, війна розлучає…Та нас дуже сильно об'єднало кохання. Настільки сильно, що я сказала – так. Я навіть не знаю, з чого почати. І чи варто взагалі… Я справді довго мовчала, бо не знала, настільки доречно зараз ділитися своїм щастям. Та знаєте що? Лише кохання врятує цей світ", - поділилася блогерка.

Саша Бо виходить заміж / instagram.com/sashaabo

Нагадаємо, Саша Бо протягом шести років була заміжньою за Ігорем Пустовітом та має від нього двох дітей. Восени цього року Олександра дала скандальне інтерв'ю, у якому розповіла, що Ігор морально з неї знущався і шантажував. Пізніше Ігор дав інтерв'ю-відповідь, у якому зазначив, що йому з Сашею було теж несолодко.

Та блогерка ж довго не сумувала на самоті. За декілька місяців після розлучення знаменитість вже оголосила про нові стосунки.

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