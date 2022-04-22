Саша Бо во второй раз выходит замуж

Любимый блогерши сделал ей предложение руки и сердца относительно давно, но Саша не решалась рассказывать об этом.

Украинская блогерша-миллионница Саша Бо объявила, что во второй раз выходит замуж.

Избранником знаменитости стал ее бывший одногруппник Платон Тарнавский. Любимый блогерши сделал ей предложение руки и сердца относительно давно, но она не решалась об этом рассказать, ведь в стране сейчас идет война.

Саша Бо выходит замуж / instagram.com/sashaabo

"Иногда, война разводит... Но нас очень сильно объединила любовь. Настолько сильно, что я сказала — да. Я даже не знаю, с чего начать. И стоит ли вообще... Я действительно долго молчала, потому что не знала, настолько уместно сейчас делиться своим счастьем. Да знаете что? Только любовь спасет этот мир", — поделилась блогерша.

Саша Бо выходит замуж / instagram.com/sashaabo

Напомним, Саша Бо в течение шести лет была замужем за Игорем Пустовитом и имеет от него двоих детей. Осенью этого года Александра дала скандальное интервью, в котором рассказала, что Игорь морально над ней издевался и шантажировал. Позже Игорь дал ответный интервью, в котором отметил, что ему с Сашей было тоже несладко.

Но блогерша же долго не скучала в одиночестве. Через несколько месяцев после развода знаменитость уже объявила о новых отношениях.

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