Астрологический прогноз на 22 апреля

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день, когда приветствуются активные действия и движение вперед, без раздумий, заминок и остановок. Мощная энергия, которой награждают людей нынешние лунные сутки, хорошо поддается контролю, поэтому не доставит неудобств и дискомфорта.

Символ дня: солнце, храм.

Стихия дня: Дерево.

Энергетика дня: день благоприятен для активных действий.

Счастливое число дня: 3.

Счастливый цвет дня: лиловый, фиолетовый.

Счастливые камни дня: авантюрин, циркон.

За какую часть тела отвечает: кроветворная система, печень.

Болезни дня: день благоприятен для здорового образа жизни – можно заниматься спортом, причем чем выше будут физические нагрузки, тем больше пользы человеку они принесут.

Сны дня: сновидения нынешней ночи особенно важны для людей творческих профессий, поскольку показывают, насколько процентов человек использует свой креативный потенциал. Сны, которые оставят утреннее приятное "послевкусие", будут свидетельствовать о том, что он реализует себя максимально, и наоборот.

Афоризм дня: "Без движения жизнь всего лишь летаргический сон" (Жан-Жак Руссо).

Геометрическая фигура дня: вертикальный прямоугольник.

Магия и мистика дня: любые магические действия должны касаться поездок и путешествий – можно создавать амулеты и обереги, защищающие в пути, а во время гаданий задавать вопросы относительно того, стоит ли в ближайшее время отправляться в дорогу или нет.

Табу дня: сегодня – как, впрочем, и всегда – нежелательно потворствовать своим слабостям и дурным привычкам.

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