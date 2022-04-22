22 апреля 2022 – этот день в истории, основные события

22 апреля 2022 года – пятница. 58-й день войны России против Украины. 112-й день года.

Какой сегодня день в Украине и мире

22 апреля – Международный день Матери-Земли. Земля — наша матушка и кормилица, а потому это событие очень важно для всего человечества. Официально эта дата была введена 22 апреля 2010 года по инициативе ООН. Решение о создании Международного дня Матери-Земли прописано в Резолюзии за 2009 год. Однако история произошедшего началась задолго до этого.

1971 идею создать отдельную неделю для чествования планеты Земли предложил один из сенаторов США Гейлорд Нельсон. Тогда были проведены специальные мероприятия. Идея понравилась как американским предприятиям, так и простым людям. С тех пор в США ежегодно третья неделя апреля считалась неделей Земли. Сам же Нельсон получил государственную награду. В 1990 году событие стали перенимать и в других странах мира.

22 апреля – какой сегодня церковный праздник

22 апреля – день памяти мученика Евпсихия / pixabay.com

22 апреля в церковном календаре – день памяти мученика Евпсихия. Родился в городе Кесария Каппадокийская и получил хорошее воспитание от своих знатных родителей, являвшихся христианами. Когда правил император Юлиан Отступник, которому очень нравился храм языческой богини Фортуны. Когда Евпсихий венчался по христианским обычаям, язычники устроили своей богине жертвоприношение. Разозлился Евпсихий и вместе с другими христианами разрушил храм. Понимая, что месть неизбежна, раздал свое имущество нищим.

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И император Юлиан наказал не только самого Евпсихия, но и весь народ. Кое-кого он казнил, других отправил в изгнание. У церквей отняли имущество, а церковное духовенство ушло в армию. Город превратили в простое село и вернули ему старое название Маза. Святого же Евпсихия Юлиан заставлял принести пожертвование идолам. В течение многих дней его пытали, тело рвали железом, а затем отрубили голову.

Памятные даты 22 апреля

Календарь важных событий в Украине и мире на сегодня, 22 апреля:

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1370 — французский король Карл V приказал заложить первый камень в фундамент крепости Бастилия;

1760 — в Лондоне во время музыкального вечера были впервые использованы роликовые коньки. На них вкатился в зал юный музыкант-бельгиец, держа в руках скрипку, однако не успел поразить собравшихся своим мастерством, как врезался в зеркало;

1921 год — городские власти Чикаго решают штрафовать на сумму от 10 до 100 долларов женщин, которые будут выходить на улицы в коротких юбках и с обнаженными руками;

1965 год – в Киеве принято решение создать радиостанцию «Луч»;

1969 — в Хьюстоне (США) провели первую удачную операцию по трансплантации человеческого глаза.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 22 апреля

Какие сегодня именины : Вадим.

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22 апреля родились:

1724 год – немецкий философ Иммануил Кант;

1899 год – украинский художник-монументалист Григорий Довженко;

1914 год – украинский оператор Вадим Верещак;

1926 год – украинский художник, мастер станковой графики Юрий Фастенко;

1928 год – украинский философ Владимир Шинкарук;

1971 год — футболист донецкого "Шахтера" и сборной Украины Сергей Попов.

Погода на 22 апреля

22 апреля в Киеве облачно, будет идти мелкий дождь, который может усилиться со второй половины дня. Во Львове будет облачная погода, утром возможен дождь, который после обеда ослабнет и будет идти до вечера. В Харькове до вечера будет держаться пасмурная погода, на рассвете начнется мелкий дождь, но закончится к середине дня. В Одессе пасмурно, без осадков.

Температура воздуха в Киеве +11 днем и +4 ночью. Во Львове +11 днем и +5 ночью. В Харькове +12 днем и +5 ночью. В Одессе +12 днем и +7 ночью.