Церковный календарь на 27 апреля — кому молятся верующие

Какому святому молиться 27 апреля и кого чтит церковь, читайте в материале ТСН.ua.

Какой праздник 27 апреля в церковном календаре

27 апреля церковь чтит память святителя Мартина, исповедника, Папы Римского. Что нам известно об этом дне?

Церковный календарь на 27 апреля – день памяти святителя Мартина, исповедника, Папы Римского

В среду, 27 апреля 2022 года, церковь чтит память святителя Мартина, исповедника, Папы Римского.

Родился будущий папа римский в городе Тода (Умбрия). Являлся легалом Папы Теодора I в Константинополе и известным противником ереси монофелитов. Когда Папа Теодор I умер, Мартына избрали на эту должность из-за его преданности церкви. Он сразу же начал свою деятельность как новый Папа Римский, даже не дождавшись утверждения от византийского императора Констанса II.

В октябре 649 года Папа Мартин I созвал синод для окончательного осуждения лжи монофелитов. Этот синод длился почти целый месяц, на нем осудили не только саму ересь, но также и ее авторов и написанные ими произведения.

Однако эти решения воплощены не были. 15 июня 653 года по приказу императора Папа Мартина I, а также Максима Исповедника, был схвачен. Вывезли их в Рим. Сначала Мартин I находился в изгнании на острове Наксос, но позже был доставлен в Константинополь. Долго терпел он бесчеловечное обращение и унижение, однако 25 марта 655 его выслали в изгнание в Херсонес (Крым), где он и умер.

Церковный календарь на 27 апреля: видео