Церковний календар на 27 квітня - кому моляться віряни

Якому святому молитися 27 квітня та кого вшановує церква, читайте в матеріалі ТСН.ua.

Яке свято 27 квітня в церковному календарі

27 квітня церква вшановує пам’ять святителя Мартіна, сповідника, Папи Римського. Що нам відомо про цей день?

Церковний календар на 27 квітня — день пам’яті святителя Мартіна, сповідника, Папи Римського

У середу, 27 квітня 2022 року, церква вшановує пам’ять святителя Мартіна, сповідника, Папи Римського.

Народився майбутній папа римський в місті Тода (Умбрія). Був легалом Папи Теодора I в Константинополі та відомим противником єресі монофелітів. Коли Папа Теодор I помер, Мартіна обрали на цю посаду через його відданість церкви. Він відразу почав свою діяльність як новий Папа Римський, навіть не дочекавшись затвердження від візантійського імператора Констанса II.

В жовтні 649 року Папа Мартін I скликав синод для остаточного засудження єресі монофелітів. Цей синод тривав майже цілий місяць, на ньому засудили не лише саму єресь, але також і її авторів та твори, що були ними написані.

Однак ці рішення в життя втілені не були. 15 червня 653 року за наказом імператора Папу Мартіна I, а також Максима Сповідника, було схоплено. Вивезли їх до Риму. Спочатку Мартін I перебував у вигнанні на острові Наксос, але пізніше його доставили до Константинополя. Довго терпів він нелюдське поводження та приниження, однак 25 березня 655 року його вислали у вигнання до Херсонесу (Автономна Республіка Крим), де він і помер.

Церковний календар на 27 квітня: відео