Жители Херсона вышли на митинг за Украину: оккупанты разгоняют людей (видео)

Жители Херсона вышли на митинг за Украину: оккупанты разгоняют людей (видео)

Херсонцы еще раз высказали свою позицию, что не желают видеть оккупантов в родном городе и тем более голосовать за любое квазиобразование.

Жители Херсона провели митинг за Украину с плакатами и государственными флагами.

Видео выложили в местном телеграм-канале Х* Херсон.

Десятки людей, вооружившись плакатами и украинскими флагами, провели митинг. Они выкрикивали лозунги "Херсон – это Украина" и "Слава Украине".

Сообщается, что российские оккупанты разогнали людей, применив слезоточивый газ и светошумовые шашки.

Впоследствии в СМИ появилась информация о 4-х пострадавших митингующих.

Напомним, что россияне насильно вывозят иностранцев из Херсона и устраивают постановочные сюжеты. СБУ получила доказательства, как офицеры ФСБ придумывают фейки, организовывая насильственную эвакуацию людей с временно оккупированных территорий.

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