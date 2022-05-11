Астрологічний прогноз на 11 травня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємось до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягти, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день ніби призначений для добрих справ – будучи здійсненими сьогодні, вони повернуться сторицею, до того ж у більшому обсязі, ніж були скоєні. Люди навколо можуть бути надмірно емоційними та запальними – не варто реагувати на їхню поведінку відповідним чином, та й самим краще ні на кого не злитися.

Символ дня: Чаша Грааля.

Стихія дня: Дерево.

Енергетика дня: несприятливий день для активних дій.

Щасливий день: 3.

Щасливий колір дня: колір морської хвилі.

Щасливі камені дня: перламутр, лазурит.

За якусь частину тіла відповідає: серце.

Хвороби дня: необхідно уникати емоційних та психологічних навантажень, пам'ятаючи про те, що всі хвороби від нервів – такі прояви людської натури можуть спричинити серйозні захворювання.

Сни дня: сни нинішньої ночі часто бувають пророчими і збуваються рівно через тиждень.

Афоризм дня: "Духовний розвиток людства не встигає за технічними його успіхами" (Томас Манн).

Геометричні фігури дня: вертикальний прямокутник.

Ангел-охоронець: Ломадор – відкриває нові можливості, дарує додатковий час та подовжує молодість.

Магія та містика дня: можна проводити магічні дії та обряди, що використовують магічну та цілющу силу води.

Табу дня: розлита вода може стати поганою прикметою.

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