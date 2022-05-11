Астрологический прогноз на 11 мая

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день как будто бы предназначен для добрых дел – будучи осуществленными сегодня, они вернутся сторицей, к тому же в большем объеме, чем были совершены. Люди вокруг могут быть чрезмерно эмоциональными и вспыльчивыми – не стоит реагировать на их поведение соответствующим образом, да и самим лучше ни на кого не злиться.

Символ дня: Чаша Грааля.

Стихия дня: Дерево.

Энергетика дня: день неблагоприятен для активных действий.

Счастливое число дня: 3.

Счастливый цвет дня: цвет морской волны.

Счастливые камни дня: перламутр, лазурит.

За какую часть тела отвечает: сердце.

Болезни дня: необходимо избегать эмоциональных и психологических нагрузок, памятуя о том, что все болезни от нервов – такие проявления человеческой натуры могут стать причиной серьезных заболеваний.

Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими и сбываются ровно через неделю.

Афоризм дня: "Духовное развитие человечества не поспевает за техническими его успехами" (Томас Манн).

Геометрическая фигура дня: вертикальный прямоугольник.

Ангел-хранитель: Ломадор – открывает новые возможности, дарует дополнительное время и продлевает молодость.

Магия и мистика дня: можно проводить магические действия и обряды, использующие магическую и целительную сил воды.

Табу дня: пролитая вода может стать плохой приметой.

Читайте также: