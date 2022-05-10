Гороскоп на 11 мая для всех знаков Зодиака: день душевной гармонии

Гороскоп на 11 мая для всех знаков Зодиака: день душевной гармонии

День внутренней – душевной – гармонии, когда философское отношение к жизни побеждает эмоции, толкающие человека на необдуманные поступки.

Необходимо во что бы то ни стало сохранять внутреннее спокойствие и душевное равновесие, терпение и понимание по отношению к окружающим людям, даже если они ведут себя неподобающим образом.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 11 марта для Овнов

Жалея других людей и сочувствуя им, нельзя допускать проявления жалости по отношению к себе, она может деморализовать и сделать невозможным продуктивную работу этого дня.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 11 марта для Тельцов

Можно – и нужно – выяснять отношения с любимым человеком, но – с одним условием: не стоит сводить разговор к банальной ссоре – это приведет к затяжному конфликту, который не так легко будет нивелировать.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 11 марта для Близнецов

Получив просьбу о помощи от незнакомца, сначала удостоверьтесь в том, что она продиктована тяжелым положением, а не желанием поживиться за ваш счет, и только потом, образно говоря, открывайте кошелек.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 11 марта для Раков

В профессиональном плане звезды рекомендуют идти только вперед: отступление с большой долей вероятности приведет к тому, что от этого проекта, к большому сожалению, придется отказаться.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 11 марта для Львов

Не стоит делиться с малознакомыми людьми тайнами, которые вам доверили по секрету: впоследствии, когда они станут достоянием широкой общественности, вы окажетесь в неловком положении.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 11 марта для Дев

Делая кому-то добро, не думайте о выгоде, в противном случае высшие силы не засчитают вам ваши поступки в качестве благотворительности – скорее, все произойдет с точностью до наоборот.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 11 марта для Весов

День благоприятен для исправления ошибок – как профессионального, так и личного свойства: воспользуйтесь удачным шансом, чтобы направить одну из сфер вашей жизни в нужное русло.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 11 марта для Скорпионов

День благоприятен для очищения организма – как на моральном, так и на физическом уровне: для первого можно использовать медитацию, для второго – посещение SPA-салона и детокс-диету.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 11 марта для Стрельцов

Плохое настроение, которое может доставлять душевный дискомфорт с самого утра, можно будет "вылечить" активной деятельностью: почему бы вам, например, не сделать внеочередную уборку.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 11 марта для Козерогов

Капризы и недовольство окружающих может вызвать у вас ответную раздражительность, тем не менее ни к чему хорошему она не приведет – будьте снисходительны к чужим слабостям.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 11 марта для Водолеев

Все дела этого дня необходимо четко планировать с самого утра, расписав их буквально по минутам, тогда вечером у вас не будет неприятного ощущения, что время потеряно даром.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 11 марта для Рыб

Не стоит близко подпускать к себе людей, которые по какой-то причине вам неприятны: они заберут у вас энергию, необходимую для жизни и работы, что сейчас особенно нежелательно.

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