Гороскоп на 11 мая для всех знаков Зодиака: день душевной гармонии

День внутренней – душевной – гармонии, когда философское отношение к жизни побеждает эмоции, толкающие человека на необдуманные поступки.
Необходимо во что бы то ни стало сохранять внутреннее спокойствие и душевное равновесие, терпение и понимание по отношению к окружающим людям, даже если они ведут себя неподобающим образом.
Овен (21.03 – 20.04)
Гороскоп на 11 марта для Овнов
Жалея других людей и сочувствуя им, нельзя допускать проявления жалости по отношению к себе, она может деморализовать и сделать невозможным продуктивную работу этого дня.
Телец (21.04 – 21.05)
Гороскоп на 11 марта для Тельцов
Можно – и нужно – выяснять отношения с любимым человеком, но – с одним условием: не стоит сводить разговор к банальной ссоре – это приведет к затяжному конфликту, который не так легко будет нивелировать.
Близнецы (22.05 – 21.06)
Гороскоп на 11 марта для Близнецов
Получив просьбу о помощи от незнакомца, сначала удостоверьтесь в том, что она продиктована тяжелым положением, а не желанием поживиться за ваш счет, и только потом, образно говоря, открывайте кошелек.
Рак (22.06 – 22.07)
Гороскоп на 11 марта для Раков
В профессиональном плане звезды рекомендуют идти только вперед: отступление с большой долей вероятности приведет к тому, что от этого проекта, к большому сожалению, придется отказаться.
Лев (23.07 – 21.08)
Гороскоп на 11 марта для Львов
Не стоит делиться с малознакомыми людьми тайнами, которые вам доверили по секрету: впоследствии, когда они станут достоянием широкой общественности, вы окажетесь в неловком положении.
Дева (22.08 – 23.09)
Гороскоп на 11 марта для Дев
Делая кому-то добро, не думайте о выгоде, в противном случае высшие силы не засчитают вам ваши поступки в качестве благотворительности – скорее, все произойдет с точностью до наоборот.
Весы (24.09 – 23.10)
Гороскоп на 11 марта для Весов
День благоприятен для исправления ошибок – как профессионального, так и личного свойства: воспользуйтесь удачным шансом, чтобы направить одну из сфер вашей жизни в нужное русло.
Скорпион (24.10 – 22.11)
Гороскоп на 11 марта для Скорпионов
День благоприятен для очищения организма – как на моральном, так и на физическом уровне: для первого можно использовать медитацию, для второго – посещение SPA-салона и детокс-диету.
Стрелец (23.11 – 21.12)
Гороскоп на 11 марта для Стрельцов
Плохое настроение, которое может доставлять душевный дискомфорт с самого утра, можно будет "вылечить" активной деятельностью: почему бы вам, например, не сделать внеочередную уборку.
Козерог (22.12 – 20.01)
Гороскоп на 11 марта для Козерогов
Капризы и недовольство окружающих может вызвать у вас ответную раздражительность, тем не менее ни к чему хорошему она не приведет – будьте снисходительны к чужим слабостям.
Водолей (21.01 – 18.02)
Гороскоп на 11 марта для Водолеев
Все дела этого дня необходимо четко планировать с самого утра, расписав их буквально по минутам, тогда вечером у вас не будет неприятного ощущения, что время потеряно даром.
Рыбы (19.02 – 20.03)
Гороскоп на 11 марта для Рыб
Не стоит близко подпускать к себе людей, которые по какой-то причине вам неприятны: они заберут у вас энергию, необходимую для жизни и работы, что сейчас особенно нежелательно.
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