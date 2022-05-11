Белорусский эшелон с танками двигается к границе с Украиной: видео

Белорусский эшелон с танками двигается к границе с Украиной: видео

Десяток танков на железнодорожных платформах направлялся в Пинск — на границе с Ровенской областью.

Во вторник, 10 мая, в Беларуси было зафиксировано передвижение по железной дороге эшелона с танками, который двигался в направлении украинской границы.

Соответствующее видео очевидцы опубликовали в соцсети Twitter.

На снятых кадрах видно, что на железнодорожных платформах белорусские военные перевозили не менее 10 единиц бронетехники. Точное количество танков выяснить невозможно, поскольку неизвестно, сколь велик был этот эшелон.

Беларусь, множество танков перебрасывают в направлении Пинска



Это ближайший город к границе Украины. Находится в направлении городов Луцк и Ровно. pic.twitter.com/SXyce7qxxA -- Аслан (@antiputler_news) May 10, 2022

В подписи к видео отмечается, что военная техника двигается в направлении белорусского города Пинска, который расположен недалеко от границы с Украиной, рядом с Ровенской областью.

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Ранее начальник генерального штаба вооруженных сил и первый заместитель министра обороны Беларуси Виктор Гулевич заявил о развертывании на юге страны подразделений сил спецопераций.

По его словам, таким образом Беларусь реагирует на "создание 20-тысячной группировки украинских войск" в этом направлении. Гулевич также подчеркнул, что НАТО продолжает наращивать военное присутствие у границ Беларуси.

Напомним, советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал, следует ли ожидать нового наступления врага с белорусской границы.

Некоторые белорусские военные планируют сдаваться в плен, если их отправят воевать в Украину

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