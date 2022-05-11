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Белорусский эшелон с танками двигается к границе с Украиной: видео

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Белорусский эшелон с танками двигается к границе с Украиной: видео

Фото: скриншот с видео

Десяток танков на железнодорожных платформах направлялся в Пинск — на границе с Ровенской областью.

Во вторник, 10 мая, в Беларуси было зафиксировано передвижение по железной дороге эшелона с танками, который двигался в направлении украинской границы.

Соответствующее видео очевидцы опубликовали в соцсети Twitter.

На снятых кадрах видно, что на железнодорожных платформах белорусские военные перевозили не менее 10 единиц бронетехники. Точное количество танков выяснить невозможно, поскольку неизвестно, сколь велик был этот эшелон.

В подписи к видео отмечается, что военная техника двигается в направлении белорусского города Пинска, который расположен недалеко от границы с Украиной, рядом с Ровенской областью.

Ранее начальник генерального штаба вооруженных сил и первый заместитель министра обороны Беларуси Виктор Гулевич заявил о развертывании на юге страны подразделений сил спецопераций.

По его словам, таким образом Беларусь реагирует на "создание 20-тысячной группировки украинских войск" в этом направлении. Гулевич также подчеркнул, что НАТО продолжает наращивать военное присутствие у границ Беларуси.

Напомним, советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал, следует ли ожидать нового наступления врага с белорусской границы.

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