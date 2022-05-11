Арестович оценил вероятность нового вторжения из Беларуси

В ОП прокомментировали заявление Беларуси о развертывании на границе с Украиной сил спецопераций.

Беларусь разворачивает на границе с Украиной подразделения сил спецопераций. Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович рассказал, следует ли ожидать нового наступления врага с белорусской границы.

Своими мыслями он поделился с российским журналистом и правозащитником Марком Фейгиным.

"Это плановая проверка готовности и плановые учения белорусских вооруженных сил. Все эти движения носят плановый характер. Не видим никаких признаков подготовки наступления на украинскую территорию. Особого беспокойства нет. Не получилось впервые, выйти во второй раз нет шансов. Ситуация изменилась. Тогда (в феврале. — Ред.) Киев штурмовали якобы элитные части российских войск. А теперь что — сами (белорусские войска. — Ред.) пойдут?", — сказал Арестович.

Советник главы ОП считает, что сейчас в Беларуси находится "минимум российских войск". В частности, охрана ракетных комплексов. Но не наступательные группы.

Ранее Лукашенко похвастался, что договорился с Путиным о создании ракеты для Беларуси.

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