В РФ не спешат присоединять Херсонскую область, потому что не могут поделить награбленное — Арестович

По словам советника руководителя ОП, в России возник огромный конфликт между ФСБ и Управлением разведки.

В России возник конфликт между ФСБ и Управлением разведки. Там делят награбленное в Херсонской области имущество, ежедневно вывозимое из Украины.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович, передает "24 канал".

"Они спорят за "отжатую" украинскую собственность — Херсонскую область. В частности делят сельскохозяйственную технику, зерно и даже автобусы, потому что это много денег. Они многое уже поделили и будут еще это делать", - заявил Арестович.

Советник руководителя ОП объяснил, что в Херсоне самопровозглашенное "руководство" и в Кремле уже начали спрашивать, что же происходит с этим регионом, и те заявили, что "готовы к присоединению".

"На это отреагировал сразу Песков, сказал, что все должно быть, как с Крымом. Ведь это международный скандал, потому что аннексия равна эскалации, а это огромные неприятности для России. В то же время Путин четко провозгласил на параде 9 мая, что их задача — предотвратить глобальной войне", – заверил он.

По словам Арестовича, это значит, что не будет ни ядерной войны, ни войны с НАТО, ни эскалации. Россия этого опасается. Перед собой Кремль ставит только задачу – выйти на границы Донбасса и Херсонщины.

"И здесь какой-то дурак самопровозглашенный вылезает и делает международное заявление огромного масштаба. Ему сразу "дали по шапке", что народ должен решать. Поэтому сразу явился с заявлением Песков", — добавил он.

Арестович говорит, что, возможно, этот сценарий где-то лежит и они готовятся объявить Таврическую область без референдума в Херсоне, но такие заявления для них точно не время.

По мнению советника руководителя ОП, сейчас нет признаков того, что "референдум" в Херсонской области вообще готовится.

"Последний вброс был, что это перенесли на 15-18 мая, но подготовки нет. Кроме того, повлияли и такие заявления, их начали сразу "гасить" на уровне Кремля", — добавил он.

Но советник главы ОП считает, что сценарий присоединения Херсона у россиян есть. Он рассматривается как крайний, но точно не главный.

"Он рассматривается в случае, если не удастся уговорить нас на де-факто признание оккупации Херсонской области. Но любые попытки России не имеют значения. Как сегодня подчеркнул Михаил Подоляк, мы все равно освободим Херсон военным путем", — подытожил Арестович.

Напомним, "гауляйтеры" Херсонской области заявили о планах присоединить регион к России. Однако, по словам советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка, это невозможно сделать, поскольку ВСУ освободят Херсонскую область от нашествия российских оккупантов.

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