Понад 40 держав допомагають Україні у сфері оборони - Блінкен

Оборонну допомогу Україні надають понад 40 країн.

Про це йдеться в заяві державного секретаря Ентоні Блінкена, оприлюдненій з нагоди виділення адміністрацією США $1 мільярда на військову допомогу ЗСУ, - пише Укрінформ.

«Допомога у сфері безпеки з боку США, а також понад 40 союзників і партнерів продовжують посилювати позиції України щодо захисту її незалежності, суверенітету й територіальної цілісності», - наголошується в заяві.

Це сприяє забезпеченню перемоги України на полі бою, а також зміцненню її позицій за столом переговорів.

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Блінкен також нагадав, що Сполучені Штати та інші держави ввели потужні санкції проти Росії, посилили стримування й оборону НАТО на східному фланзі й надали «історичний рівень військової та іншої допомоги Україні», яка мужньо захищає свою територію і свободу.

Нагадаємо, президент США Джо Байден 15 червня оголосив про надання нової військової допомоги для України. Американський лідер зазначив, що він розмовляв з українським президентом Володимиром Зеленським та поінформував його про надання нової військової допомоги ЗСУ.

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