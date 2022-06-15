Стріляють, аби стріляти: генерал Міллі порівняв артилеристів України та РФ

Марк Міллі, який займає найвищу військову посаду у США, заявив, що Укрїна ефективніше використовує артилерію і краще воює тактично, ніж Росія.

Україна набагато ефективніше воює у тактичному плані і краще використовує артилерію

Про це заявив голова Об'єднаного комітету начальників штабів США, генерал Марк Міллі під час брифінгу після засідання в форматі "Рамштайн-3".

"Зрозуміло, в Росії більша кількість артилерії, ніж в України. Оцінки різні: хтось каже 45 до одного, 20 до одного, 10 до одного. Але насправді ніхто не знає, які точно цифри. Хоча дійсно – у Росії більше, на жаль. Але це не війна цифр", – зазначив Міллі.

За його словами, росіяни використовують артилерію просто, щоб безцільно покривати вогнем міста. Через це 20 тис. цивільних українців загинули, а 6 млн є біженцями.

"Росія просто стріляє, аби стріляти – без досягнення будь-яких військових цілей", – зазначив він.

Українці своєю чергою використовують артилерію набагато ефективніше, наголосив Міллі.

"Росіяни втратили близько 30% всіх своїх бойових ресурсів. Українці борються ефективніше тактично. Ми залучили близько 100 одиниць додаткової підтримки. Йдеться не про ракетну артилерію, але інших установок. І також додатково "хімарси" і все інше", – підсумував він.

Раніше голова Пентагону Ллойд Остін заявив про підтримку ЗСУ, щоб відбити армію Росії.

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