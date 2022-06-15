Будемо рухатися швидше: Остін заявив про підтримку ЗСУ, щоб відбити армію Росії

Будемо рухатися швидше: Остін заявив про підтримку ЗСУ, щоб відбити армію Росії

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Україні намагатимуться швидше надати військове озброєння, щоб ЗСУ змогли звільнити окуповані території.

Остін також наголосив, що США допомагатимуть Україні відбити атаки Росії сьогодні та у майбутньому.

Про це він сказав 15 червня під час брифінгу після засідання в форматі "Рамштайн-3".

"Необхідні потреби України змінюються, бо змінюється контекст. Вперше, коли Контактна група зібралась три місяці тому, ми побачили і напрацювали ці моменти для надання військової підтримки. І після сьогоднішнього обговорення ми не тільки підтримуємо цей поштовх вперед, ми рухатимемось тільки швидше вперед. Ми намагатимемось підтримувати ЗСУ, щоб допомогти їм відбити атаки Росії сьогодні та у майбутньому", - сказав голова Пентагону.

Нагадаємо, президент США Джо Байден 15 червня оголосив про надання нової військової допомоги для України. Американський лідер зазначив, що він розмовляв з українським президентом Володимиром Зеленським та поінформував його про надання нової військової допомоги ЗСУ.

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