Керченський міст є ціллю номер один після отримання зброї - генерал Марченко

Генерал-майор ЗСУ пояснив, що знищення Керенського мосту є дуже важливим, адже після цього росіяни не зможуть підтягувати резерви до Криму.

Як тільки Україна отримає необхідне озброєння, "ціль номер один" для ЗСУ – Керченський міст, який з'єднує окупований Крим з РФ.

Про це розповів генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко, який керував обороною Миколаєва і Миколаївської області, інформує "Радіо Свобода".

"Так, це сто відсотків. Це не є секретом ні для їхніх військових, ні для наших військових. Ні для їхніх цивільних, ні для наших цивільних. Це буде ціль номер один для ураження. Це ми ніби основну кишку підтягування резервів просто повинні обрізати. Як тільки обріжеться ця кишка, у них розпочнеться паніка. І повірте: ті, хто бігав у Сімферополі та Криму з російськими прапорами, вони швидко дістануть українські та бігатимуть з українськими", – сказав Марченко.

Раніше генерал-майор Марченко розповів, як вдалося утримати Миколаїв.

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що ЗСУ вдарять по Кримському мосту, щойно з'явиться можливість.

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