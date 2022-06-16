Як стабілізувати психологічний стан дитини: прості поради

Коли дитина ставить вам питання: «Коли я повернусь додому?» чи «Коли я побачу тата?» — нормально не знати відповідь на них.

Про це пише ЮНІСЕФ Україна.

Нижче кілька порад, як стабілізувати психологічний стан дитини, яка сумує за домом та як допомогти їй позбавитися надлишку емоцій в цей непростий час.

Поясніть дитині, чому ви зараз тут. Наприклад, «Тут безпечно/немає бойових дій/сирен/можна обміркувати, як діяти далі».

Поясніть дитині правила: коли йде війна, то дорослі мають захищати країну, а дітям важливо виїжджати у безпечне місце. Повернутися додому краще тоді, коли стане значно безпечніше.

Дотримуйтеся режиму дня, відтворюйте домашні традиції або створюйте нові: спільні прогулянки або чаювання, спільне читання або перегляд кіно.

Запропонуйте дитині написати листа чи малюнок родичам, які не поруч.

Якщо дитина сумує за домом, дайте можливість посумувати та поплакати. Не намагайтесь одразу її зупинити.

Повертайте дитину до спілкування з однолітками.

Обіймайте дитину, якщо вона цього бажає.

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