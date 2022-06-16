Як стабілізувати психологічний стан дитини: прості поради

Коли дитина ставить вам питання: «Коли я повернусь додому?» чи «Коли я побачу тата?» — нормально не знати відповідь на них.
Про це пише ЮНІСЕФ Україна.
Нижче кілька порад, як стабілізувати психологічний стан дитини, яка сумує за домом та як допомогти їй позбавитися надлишку емоцій в цей непростий час.
- Поясніть дитині, чому ви зараз тут. Наприклад, «Тут безпечно/немає бойових дій/сирен/можна обміркувати, як діяти далі».
- Поясніть дитині правила: коли йде війна, то дорослі мають захищати країну, а дітям важливо виїжджати у безпечне місце. Повернутися додому краще тоді, коли стане значно безпечніше.
- Дотримуйтеся режиму дня, відтворюйте домашні традиції або створюйте нові: спільні прогулянки або чаювання, спільне читання або перегляд кіно.
- Запропонуйте дитині написати листа чи малюнок родичам, які не поруч.
- Якщо дитина сумує за домом, дайте можливість посумувати та поплакати. Не намагайтесь одразу її зупинити.
- Повертайте дитину до спілкування з однолітками.
- Обіймайте дитину, якщо вона цього бажає.
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