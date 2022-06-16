Як запобігти нітратному отруєнню у дітей: прості поради

Вживання води, що містить підвищені концентрації нітратів, може призвести до хронічних отруєнь, передусім малюків, котрим готують суміші, розведені цією водою.

Про це інформує Центр громадського здоров'я.

Якщо не очищати воду від нітратів за допомогою фільтрів для води, це може призвести до цілої низки захворювань. Коли нітрати вступають в реакцію з гемоглобіном, вони здатні перетворюватися в нітрити (солі азотної кислоти), які перетворюють його на метгемоглобін. А він не здатний доставляти кисень до внутрішніх органів і тканин, що може спричинити кисневе голодування організму.

Кисневе голодування призводить до порушень в роботі печінки, нирок, серцево-судинної та нервової систем.

Чим небезпечні нітрати?

Нітрати сприяють розвитку шкідливої мікрофлори в кишківнику, що призводить до отруєння організму.

Особливо негативно метгемоглобін впливає на здоров'я маленьких дітей. Їх організм не здатний справлятися зі шкідливими речовинами, що містяться в питній воді, фруктах або овочах.

Якщо не проводити очищення води, то нітрати, коли проникають в організм, зменшують кількість вітамінів, що призводить до авітамінозу та погіршення обміну речовин.

Нітрати знижують в організмі концентрацію йоду, що впливає на функціонування щитоподібної залози.

Підвищена концентрація з'єднань азоту в організмі є причиною проблем при вагітності у жінок і призводить до ускладнень з потенцією у чоловіків.

Коли нітрати потрапляють в організм, вони розширюють судини й істотно знижують тиск.

Важкість отруєння нітратами залежить від віку. Найбільш чутливі до їх дії є діти до 6 місяців.

Ознаки отруєння

Диспепсичні прояви – діарея, нудота, блювання; задишка, тахікардія, ціаноз; різкі болі в животі, пожовтіння очей; постійна сонливість, втома, головний біль.

На теренах України реєструються поодинокі випадки водно-нітратної метгемоглобінемії у дітей до 3 років на окремих територіях, що належать до ендемічних зон. Випадки пов’язані з приготуванням дитячого харчування для дітей раннього віку, які знаходяться на штучному вигодовуванні молочними сумішами, на воді з індивідуальних колодязів зі значним вмістом нітратів.

Категорично заборонено використовувати воду з криниць і каптажів, у яких вміст нітратів перевищує нормативні показники.

Щоб попередити негативний вплив нітратів на здоров’я населення та запобігти виникненню отруєнь і захворювань, пов’язаних з водно-нітратною метгемоглобінемією, варто:

Не вживати питну воду із колодязів і каптажів, в яких вміст нітратів перевищує нормативні показники (50 мг/л). Особливо це стосується дітей та вагітних жінок!

Для приготування їжі та питних цілей дітей до 3-х років використовувати чисту від нітратів питну воду.

Дотримуватися гігієнічних вимог при облаштуванні та експлуатації колодязів; територію поблизу колодязя (свердловини) утримувати в чистоті та організовувати відведення поверхневого стоку, перевірити якість криничної води можна в акредитованих на ці види досліджень лабораторіях.

За можливості якнайдовше годувати немовлят першого року життя грудним молоком. Вміст нітратів у ньому низький, навіть якщо мати вживає питну воду з підвищеною концентрацією нітратів.

Майте на увазі, що забруднена нітратами вода навіть у смертельних дозах – чиста, прозора, без запаху і видимих домішок, звичайна на смак. Кип’ятіння забрудненої нітратами води не зменшує, а збільшує її токсичність! Забруднену нітратами воду можна використовувати для технічних цілей: миття посуду, прання білизни, прибирання в приміщеннях тощо.

При перших ознаках отруєння негайно звертайтеся за медичною допомогою.

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