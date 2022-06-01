День Конституції України 2022: дата, чи буде вихідний, привітання у віршах, прозі, картинках

Щорічно День Конституції України святкується 28 червня. 2022 року це буде вівторок. Чи буде на День Конституції України 2022 вихідний та як привітати рідних, друзів, знайомих - читайте в матеріалі ТСН.ua.

Коротка історія свята

Конституція - основний закон, який гарантує кожному громадянину країни свободи і права, а також визначає політичний устрій держави. День Конституції України - одне з найбільших державних свят. Припадає воно щорічно на 28 червня.

Саме 28 червня 1996 року Верховна Рада прийняла Конституцію незалежної України. Тодішнім спікером парламенту був Олександр Мороз. Він побоювався, що не зможе зібрати достатню кількість депутатів, а тому наголосив - робота над документом триватиме, поки його не приймуть. Відбулося 24-годинне безперервне засідання, на якому проголосували та ввели в дію Конституцію України. Тоді за її ухвалення проголосував 321 депутат (потрібно було набрати щонайменше 300 голосів).

Україна з усіх країн колишнього СРСР прийняла нову Конституцію найпізніше - аж на п'ятому році незалежності. До цього використовувалася стара Конституція УРСР. Від 1991 року було запропоновано цілих 15 проєктів цього важливого документа, а активна робота над ним зайняла три місяці. Міжнародним товариством була схвалена Конституція України, адже її тоді назвали однією з найдемократичніших у світі.

День Конституції 2022: чи буде вихідний

2022 року свято День Конституції України припадає на вівторок. У мирний час українці завжди отримують додатковий вихідний в першому місяці літа. Однак війна та воєнний стан внесли свої корективи. У зв'язку з тим, що воєнний стан було продовжено до 23 серпня 2022 року вихідного не буде. Незважаючи на це, ви все-таки можете привітати своїх рідних, близьких та друзів з цим важливим днем для всієї України.

День Конституції України: привітання у віршах та прозі

Прийняття народом свого найголовнішого Закону знаменує народження вільної держави. Так нехай ця дата в календарі не стане для нас порожнім звуком і кожен з громадян з гідністю зможе сказати, що ми дійсно маємо ту країну, яку ми заслуговуємо, і ті закони, які прийняли самі. Нехай Київ залишиться незалежним і могутнім. Нехай на жовтих полях встигає урожай радості, а блакитне небо ніколи не сховають ні дим, ні хмари гніву. Зі святом нас, українці, з Днем Конституції.

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Вітаю з Днем Конституції України і від щирого серця бажаю завжди пишатися своєю країною і пам'ятати про свої права, поважати будь-який закон і вірно розуміти трактування будь-якого правила. Нехай Конституція забезпечує повноцінне життя і дає можливість самореалізації в цьому житті.

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З Днем Конституції України, роки і роки тому наша країна повстала з попелу і знову стала вільною. Відзначимо ж це свято сьогодні, Конституцію, що була написана українцями для українців. Нехай же полум'я гордості за нашу державу яскраво сяє в серці кожного, освячуючи нам шлях у світле майбутнє.

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На центральній площі міста, де цвіте акація,

Конституцію держави оголосила нація,

Запорізький гетьман Орлик для свого народу,

Постарався, щоб жили по свому закону.

Не одні ще покоління старались, боролись,

Та про вільну Україну мріяли й молились.

Щоби ми в своїй країні могли вільно жити,

Довелось нашим героям свою кров пролити.

На центральній площі міста, де цвіте акація,

Українську Конституцію знов святкує нація,

Нація нова і вільна, вільна в своїм краю,

Любіть свою Україну! З святом вас вітаю!

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У День Конституції хочу

Вам побажати достатку,

Щоб усе вам було по плечу,

Щоб усі справи йшли гладко,

Звичайно, Батьківщину любити –

Бути сміливим життєлюбом,

Закони держави шанувати,

І жити вам буде любо!

З Днем Конституції!

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Сьогодні свято на моїй землі,

За яке боролись і за яке вмирали,

Діди і прадіди твої й мої, і про яке

Поети мріяли і нишкома писали.

Сьогодні свято на моїй Вкраїні,

І ми про нього можемо сказати вільно,

Свобода слова і права людини – наш закон,

Із чим вітаю вас, шановні, щиро!

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Щиро вітаємо вас з визначним національним святом – Днем Конституції України! Нехай ця урочиста подія сповнює вас життєдайною силою, натхненням, спонукає до новаторських ідей, їх успішної реалізації у професійній царині. Бажаємо успіхів і плідної праці на благо українського народу!

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Прийміть сердечні вітання з нагоди всенародного свята Дня Конституції України! Бажаю нових успіхів у вирішенні нашого спільного головного завдання – побудови заможної демократичної України. Щиро зичу вам доброго здоров'я, родинного благополуччя та життєвих гараздів!

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Від усієї душі вітаю вас з Днем Конституції України. У 1996 році українські громадяни отримали Основний закон, який гарантував їм права та свободи, наблизив Україну до країн з розвинутою демократією та остаточно закріпив незалежність нової європейської держави.

Тож давайте разом формувати вільне, справедливе, солідарне суспільство, потужну та заможну державу, що побудована на основах європейської демократії. З Днем Конституції!

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Всі наші люди, все шановне панство

Отримує єдине громадянство –

Від самого народження до скону.

Все інше – відповідно до закону.

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День Конституції сьогодні відзначаємо,

Всіх українців щиро вітаємо,

Бажаємо вам миру, щастя і добра,

Жити в країні вільно вже пора!

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З головним святом країни вітаємо,

Мирного неба над головою бажаємо,

Нехай у кожному домі панує щастя і любов,

Нехай Україна процвітає знову і знов!

З Днем Конституції України: картинки

День Конституції України: привітання / Фото: ТСН.ua

День Конституції України: привітання / Фото: ТСН.ua

День Конституції України: привітання / Фото: ТСН.ua