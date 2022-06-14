Астрологічний прогноз на 14 червня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягти, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день несприятливий для початку роботи над великими, серйозними проєктами – краще зосередитись на вирішенні невеликих питань та доведенні до фіналу тих справ, які були розпочаті раніше. У цей час можна – і треба – спілкуватися з рідними та друзями, а також миритися з тими, з ким людина перебуває у сварці.

Символ дня: Сходи, що ведуть у небеса.

Стихія дня: Метал.

Енергетика дня: несприятливий день для активних дій.

Щасливий день: 7.

Щасливий колір дня: блакитний, сріблястий.

Щасливі камені дня: чароїт, турмалін, білі та рожеві перли.

За яку частину тіла відповідає: селезінка.

Хвороби дня: бажано відмовитися від будь-якого, крім екстреного хірургічного втручання – знижена згортання також може призвести до непередбачуваних наслідків. День сприятливий для очищення організму від шлаків та токсинів – рекомендуються піст та дієта.

Сни дня: сни нинішньої ночі часто здійснюються, проте відбувається це не в буквальному сенсі, тому необхідно правильно їх розшифрувати.

Афоризм дня: "Щастя – це коли те, що ти думаєш, говориш і робиш знаходиться в гармонії" (Махатма Ганді).

Геометрична фігура дня: спіраль – символ еволюції Всесвіту, життєвої сили, мудрості та віри.

Ангел-охоронець дня: усуває нерішучість і дає впевненість у собі.

Магія та містика дня: можна використовувати в обрядах магічну силу води.

Табу дня: рекомендується максимально відмовитись від спілкування з оточенням.

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