Прага припинить приймати українських втікачів від війни

Мер чеської столиці повідомив, що місто не зможе прийняти більшої кількості вимушених переселенців з України.
Регіональний центр допомоги українським біженцям у Празі від середи, 15 червня, відправлятиме прибулих українців до інших регіонів Чехії.
Про це в понеділок, 13 червня, повідомив мер Праги Зденек Гржіб, передає Аktuality.
“Це відбуватиметься на підставі попереднього рішення кризового штабу столиці. Ми звертаємо увагу на проблему переповненості Праги від березня”, – сказав мер.
За його словами, центр буде закритий на невизначений термін, оскільки в чеській столиці більше не можуть піклуватися більшою кількістю вимушених переселенців. Служба, яка спрямовуватиме українців в інші регіони, залишиться працювати.
“У Празі на тисячу місцевих жителів біженців у чотири рази більше, ніж в інших регіонах”, – підкреслив мер.
Також у столиці не вистачає місць в школах чи дитсадках, куди матерям потрібно влаштувати своїх дітей, щоб отримати роботу.
Центр у празькому районі Височани наразі зареєстрував найбільшу кількість прибулих з України - від початку війни понад 90 тисяч осіб.
Нагадаємо, українські біженці в деяких містах Польщі вже не можуть розраховувати на безкоштовний проїзд в транспорті.
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