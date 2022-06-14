Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Окупанти вдарили ракетами по Одещині: працювала ППО

Дата публікації
Перегляди
961
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Окупанти вдарили ракетами по Одещині: працювала ППО

Фото: Associated Press

Російські окупанти обстріляли ракетами Одеську область.

Сили протиповітряної оборони спрацювали на відмінно.

Про це повідомив радник голови Одеської ОВА Сергій Братчук.

"Ракетний удар по Одещині. "Мінус" дві ворожі "крилаті смерті". Дякуємо силам ППО", -  написав Братчук.

Нагадаємо, що на узбережжі Одещині затримали двох чоловіків, які пірнали за молюсками.

Як повідомлялося, на одному з пляжів Одеської області чоловік підірвався на невідомому предметі. Він зайшов у море і за кілька хвилин у воді пролунав вибух, чоловік отримав несумісні з життям поранення.

Читайте також:

Наступна публікація