Окупанти вдарили ракетами по Одещині: працювала ППО

Російські окупанти обстріляли ракетами Одеську область.

Сили протиповітряної оборони спрацювали на відмінно.

Про це повідомив радник голови Одеської ОВА Сергій Братчук.

"Ракетний удар по Одещині. "Мінус" дві ворожі "крилаті смерті". Дякуємо силам ППО", - написав Братчук.

Нагадаємо, що на узбережжі Одещині затримали двох чоловіків, які пірнали за молюсками.

Як повідомлялося, на одному з пляжів Одеської області чоловік підірвався на невідомому предметі. Він зайшов у море і за кілька хвилин у воді пролунав вибух, чоловік отримав несумісні з життям поранення.

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