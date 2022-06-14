У Трускавці вручатимуть повістки тим, хто купається у питному озері

У міській раді Трускавця Львівської області вирішили боротися з купаннями в питному озері.

З любитилеми покупатися в озері місто бореться не перший рік. Втім, не допомагали ні високі паркани, ні відеомоніторинг, ні виклики поліції. Порушники щоранку вирушають до води.

Про це повідомили у міській раді Трускавця.

Під час апаратній нараді у мерії вирішили, що тепер будуть вручати повістки купалькам в озері. До слова, такі санкції вже застосовують до порушників комендантської години

До водойми періодично здійснюватимуться рейди за участю представників водоканалу, поліції та військкомату. Особам призовного віку, яких виявлять на озері, вручатимуть повістки на місці. Тих мешканців міста, хто не є військовозобов’язаними, будуть затримувати. А після рішення суду їм вручатимуть штраф.

Нагадаємо, згідно із законодавством, громадяни України призовного віку сповіщаються про призов на строкову військову службу за допомогою повісток. Читайте в матеріалі ТСН.ua інформацію про строкову військову службу в Україні. Зокрема, про те, хто і як вручає повістки, поважні причини неприбуття призовників до дільниць.

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