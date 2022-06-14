Українські журналісти потрапили під обстріл у центрі Лисичанська: відео

Українські журналісти Суспільного 13 червня потрапили під обстріл у центрі Лисичанська Луганської області.
Як повідомляє Суспільне, це Христина Гаврилюк та Тарас Ібрагімов разом із колегами. За їхніми словами, нікого з них не поранило.
Журналістів евакуювали військові. Момент обстрілу встигли зафільмувати на камеру.
Варто зазначити, що російські окупанти щодня обстрілюють Лисичанськ, який розташований поблизу Сєвєродонецька, де тривають бої.
Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 111-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.
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